Como lo oyes

59:04

La reedición delux de dos discos geniales de Little Feat: “Sailin’ Shoes” y “Dixie Chicken”. La argentina Romina Balestrino cantando a Serrat. El medio siglo de la publicación del disco de Solera. El dúo de Ruston Kelly con Samia y el de M Ward con las hermanas de First Aid Kid. Lo nuevo de Ryan Bingham. Las visitas próximas de Fito Páez y de Hermanos Gutiérrez.

DISCO 1 LITTLE FEAT Cold Cold Cold

DISCO 2 LITTLE FEAT Texas Rose Cafe (Alternate Version)

DISCO 3 LITTLE FEAT Willin'

DISCO 4 LITTLE FEAT Dixid Chicken

DISCO 5 LITTLE FEAT Two trains - Live 1973

DISCO 6 FITO PÁEZ Dar es dar

DISCO 7 ROMINA BALESTRINO Mediterráneo

DISCO 8 SOLERA Noche tras noche

DISCO 9 RUSTON KELLY & SAMIA The Weakness

DISCO 10 M WARD & FIRST AID KID Too Young To Die

DISCO 11 BELLA WHITE Be Without You

DISCO 12 HERMANOS GUTIÉRREZ Dorado Valley

DISCO 13 RYAN BINGHAM Where My Wild Things Are

DISCO 14 RUSSIAN RED I This is un volcán