Canciones salvadoras, sanadoras con acento anglolatino sin recurrir a Santana ni a otros célebres artistas latinos en Estados Unidos (Rubén Blades, Jennifer López, Gloria Estefan, etc). Figuras algunas de primerísimo orden más que reconocidas y reconocibles (Paul Simon, Gino Vannelli, Rita Marley, Joe Jackson o Jackson Browne) junto a otras que merecen codearse con ellas en este repertorio: Lili Añel, Nicolette Larson o la estrella creciente Lauren Henderson. Y atención a Fran Aguilar con su expresión y sello tan propios.

DISCO 1 SOM TRES Homenagem A Mongo (INTO THE BLUE - 4)

DISCO 2 PAUL SIMON Born In Puerto Rico (2)

DISCO 3 JOE JACKSON Cha cha loco (Cara 1 Corte 2)

DISCO 4 LILI AÑEL Let Her Go (For S.A.) (8)

DISCO 5 GINO VANNELLI Jehovah And All That Jazz (6)

DISCO 6 FRAN AGUILAR Yo Quiero Ser Tu Novio (9)

DISCO 7 RITA MARLEY IGNACIO SCOLA GREGORIO PANIAGUA Miracle Baby (1)

DISCO 8 SANDY BULL Rhumba (13)

DISCO 9 NICOLETTE LARSON Rhumba Girl (2)

DISCO 10 THE DOOBIE BROTHERS Thank You, Love (4)

DISCO 11 LAUREN HENDERSON Musa (10)

DISCO 12 JACKSON BROWNE Song For Barcelona (10)