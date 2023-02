Como lo oyes

58:42

Canciones para sorprender a propios y extraños respecta a las mismas. El nexo es la belleza de estas melodías, las voces emotivas, distintas, los versos diversos, la cadencia… ¿Recordáis a Tanita Tikaram, China Crisis - que vendrán este año de gira - o Triana? ¿Y quién conoce a Empress Of (Lorely Rodriguez) o a Marika Hackman, quien cumplirá 31 años dentro de diez días? Otros antojos salvadores: Alex Ferreira, Drexler, Coffee & Wine, The Weepies o The Bad Plus.

DISCO 1 THE BAD PLUS Everybody Wants To Rule The World (1)

DISCO 2 CHINA CRISIS Black Man Ray (3)

DISCO 3 MARTINA HACKMAN Hand Solo (7)

DISCO 4 EMPRESS OF Everything Is You (1)

DISCO 5 THE WEEPIES World Spins Madly On (3)

DISCO 6 ALEX FERREIRA Alguien como tú (5)

DISCO 7 TANITA TIKARAM Twist In My Sobriety (2)

DISCO 8 CHARLIE HADEN & ROSANNE CASH Wildwood Flower (4)

DISCO 9 NIKKI LANE Try Harder (5)

DISCO 10 NACHA POP Una décima de segundo (piano bar) (Cara 2 Corte último)

DISCO 11 JORGE DREXLER Amor al arte (7)

DISCO 12 COFFEE & WINE Dinda (4)

DISCO 13 TRIANA Sr. Troncoso (4)