58:55

Pop por la cara, como decía el añorado Gonzalo Garrido, radiofonista con un gusto único en la radio musical española de aquella maravillosa Onda 2 de Radio España que creó el añorado Jorge de Antón. La versión de Stevie Nicks de “For What It’s Worth” de Buffalo Springfield es de lo mejor de este otoño. Las otras canciones actuales son de Wallis Bird, de la mallorquina Mdmar y de Pete Astor. El resto son temas rescatados salvadores.

DISCO 1 FLEETWOOD MAC Book Of. Miracles

DISCO 2 PETE ASTOR Fine and Dandy

DISCO 3 STEVIE NICKS For What It's Worth

DISCO 4 REAL ESTATE Darling

DISCO 5 DUCKTAILS Headbanging In the Mirror

DISCO 6 MARTIN COURTNEY Corncob

DISCO 7 WALLIS BIRD Go

DISCO 8 GARY OLSON Giovanna Please

DISCO 9 CHRIS REA Girl in A Sports Car

DISCO 10 THE GO! TEAM A Bee Without Its Sting

DISCO 11 MDMAR Little Girl

DISCO 12 JIMMY NAIL Cowboy Dreams

DISCO 13 PREFAB SPROUT Appetite

DISCO 14 FRANCIS DUNNERY Too Much Saturn