Canciones, músicas de películas clásicas, de obras maestras de cualquier tiempo. Grandes compositores: Bernard Herrmann, Nino Rota, Angelo Badalamenti, Ennio Morricone, Thomas Newman, Lalo Schifrin... Y artistas y grupos varios: Primal Scream, Brandy, Take 6, The Police… Sia. Pasen y escuchen.

DISCO 1 PRIMAL SCREAM Transpotting (TRANSPOTTING)

DISCO 2 SIA Breathe Me (SIX FEET UNDER)

DISCO 3 THOMAS NEWMAN Rock - A - Bye (2022) (A MAN CALLED OTTO)

DISCO 4 LALO SCHIFRIN Bullitt Main Title (BULLITT)

DISCO 5 WILLIE HUTCH Theme From Foxy Brown (FOXY BROWN)

DISCO 6 BRANDY Where Are You Now? (BATMAN FOREVER)

DISCO 7 ENNIO MORRICONE Childhood Poverty (Pana Flute) (ONCE UPON A TIME IN AMERICA)

DISCO 8 THE TREVOR HORN ORCHESTRA Sh Boom (Life Could Be A Dream) (MONA LISA SMILE)

DISCO 9 ANGELO BADALAMENTI Lauren’s Walking (THE STRAIGHT STORY)

DISCO 10 THE POLICE Demolition Man 1993 dirigida por Marco Brambilla y protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock.

DISCO 11 NINO ROTA Love Theme From The Godfather (THE GODFATHER)

DISCO 12 TAKE 6 I’m Always Chasing Rainbows (GLENGARRY GLEN ROSS)

DISCO 13 BERNARD HERRMANN Theme From Taxi Driver (TAXI DRIVER)