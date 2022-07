58:55

Nos mueve el Caribe, el Mediterráneo, Brasil, Jamaica, para programar esta colección de canciones animadoras. Las guitarras del californiano Lee Ritenour o del jamaicano Ernest Ranglin. Descubre una marcianada maravillosa de Rita Marley y sus compinches madrileños. Descubre al canadiense Alex Cuba o la veterana “Marlette” Judy Mowatt. Pasemos unos momentos de calma y bienestar. ¿Marisa Monte? ¿Esperanza Spalding? ¿Henri Salvador? ¿Chico Cesar? Si, Chico vendrá a finales de septiembre de gira española.

DISCO 1 ERNEST RANGLIN Soulful Moments (1)

DISCO 2 PHIL PERRY & Lee Ritenour Stir It Up (A TWIST OF MARLEY - 12)

DISCO 3 LEE RITENOUR & MAXI PRIEST Waiting In Vain (5)

DISCO 4 RITA MARLEY NACHO SCOLA & GREGORIO PANIAGUA Behaving Like Two Fools (1)

DISCO 5 ALEX CUBA Directo (1)

DISCO 6 MARISA MONTE Satisfeito (11)

DISCO 7 HENRI SALVADOR Jazz Méditerranée (6)

DISCO 8 JEFF GOLUB & BRIAN AUGER & DAVID PACK Walking On The Moon (10)

DISCO 9 CHICO CESAR Papo Cabeça (4)

DISCO 10 JUDY MOWATT Put It On (2)

DISCO 11 BOBBY MCFERRIN & ESPERANZA SPALDING Everytime (1)

DISCO 12 TILLL BRÖNNER & VANESAS DA MATA O Que Sera? (2)