Vientos, metales, cuernos, trombones y trompetas, saxos clarinetes y trompas… armónicas De Nueva Orleans a Woodstock, de Detroit a Nueva York o Macon (Georgia), de Los Ángeles a Barcelona. Levon Helm, Margie Joseph con los arreglos “Atlantic” de Arif Mardin como los de Barbara Lewis. Y Milo Z a todo viento, Jeanie Bryson, los maestros Burt Bacharach y Allen Toussaint, la unión de Delaney y Bonnie, y la de Bruno Mars y Anderson Paak. Y Michael Franks.

DISCO 1 LOS MAMBO JAMBO Fiesta en el Motel

DISCO 2 ALLEN TOUSSAINT Viva La Money!

DISCO 3 DELANEY & BONNIE Piece Of My Heart

DISCO 4 BRUNO MARS+ANDERSON PAAK Love’s Train

DISCO 5 BARBARA LEWIS Love Makes The World Go ‘Round

DISCO 6 LEVON HELM Washer Woman

DISCO 7 MILO Z Get On Up

DISCO 8 MELVIN DAVIS I’m The One Who Loves You

DISCO 9 JEANIE BRYSON Deed I Do

DISCO 10 MARGIE JOSEPH You Better Know It

DISCO 11 GREGG ALLMAN Blind Man

DISCO 12 BURT BACHARACH Can’t Give Up

DISCO 13 MICHAEL FRANKS Baseball