58:57

Rhythm and blues, country, soul, jazz, groove, blues... melodía pop. Dos canciones de Tony Joe White con sorpresa m. La reunión de Jazz Crusaders en los noventa. Los crooners más avanzados... Gino Vannelli... Un par de canciones muy recónditas... Terence Boylan... Yuna... Pages. El cruce de caminos.

DISCO 1 JAZZ CRUSADERS Elephant Walk

DISCO 2 IZO FRITZROY I Want Magic

DISCO 3 JIM MESSINA Lovin’ You Every Minute

DISCO 4 YUNA Castaway

DISCO 5 SAM MOORE & CONWAY TWITTY Rainy Night In Georgia (RHYTHMCOUNTRY...)

DISCO 6 TONY JOE WHITE & MICHAEL McDONALD Baby, Don’t Look Down

DISCO 7 YANA BIBB Not A Minute Too Late

DISCO 8 JEFF LORBER It’s A Fact

DISCO 9 GINO VANNELLI One Woman Lover

DISCO 10 DENIECE WILLIAMS Are You Thinking

DISCO 11 TERENCE BOYLAN Hey Papa

DISCO 12 BEN SIDRAN Tuxedo Junction

DISCO 13 PAGES If I Saw You Again

DISCO 14 RICHARD ELLIOT Love’s Not Here Anymore