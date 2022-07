59:01

Sólo una novedad, el disco de Dan Millson, más que recomendable. El resto es resultado de una búsqueda de canciones de rock, unas más o menos conocidas otras no, con el punto a la americana, de costa a costa, incluyendo al canadiense Ron Sexsmith o a Antonio Vega.

DISCO 1 MARSHALL CRENSHAW West Of Bald Knob (5)

DISCO 2 BRUCE SPRINGSTEEN Badlands (BLINDED BY THE LIGHT - 10)

DISCO 3 GREG KHIN For You (6)

DISCO 4 MARY CHAPIN CARPENTER Passionate Kisses (7)

DISCO 5 LINDA RONSTADT I Need You (4)

DISCO 6 PAUL CARRACK When You Walk In The Room (Cara 1 Corte 2)

DISCO 7 JACKIE DESHANNON Needles and Pins (ESC)

DISCO 8 ANTONIO VEGA Esperando Nada (2)

DISCO 9 THE WEEPIES Hideway (3)

DISCO 10 RON SEXSMITH Not About To Lose (3)

DISCO 11 DAN MILLSON Who The Hell I Am (9)

DISCO 12 THE BELLE BRIGADE Where Bot To Look For Freedom (2)

DISCO 13 THE PERNICE BROTHERS The Weakest Shade Of Blue (1)

DISCO 14 EMITT RHODES Let’s All Sing (6)