59:02

Canciones de ahora mismo y de antes. La actualidad soul de Lake Street Dive o Kat Eaton o John Mayer cantando con mares Morris un tema en la línea de Toto. La dulzura embriagadora de Kings Of Convenience para relajar ánimos. Joe Cocker cantando a Steve Winwood, Winwood cantando con James Taylor, Dave Mason citando su temazo de Traffic junto al recientemente fallecido Mike Finnigan, compañero de giras de Crosby Stills & Nash y de grupo junto a Jim Krueger y Les Dudek. Unos caprichos: Kate Bush, Jeb Loy Nichols o el pianista canadiense Oscar Peterson junto a Nelson Riddle y orquesta.

DISCO 1 OSCAR PETERSON & NELSON RIDDLE A Sleeping Bee (8)

DISCO 2 LAKE STREET DIVE Hypotheticals (1)

DISCO 3 KAT EATON New A New Way To Say I Love You (3)

DISCO 4 JOE COCKER Talking Back To The. Night (Cara 2 Corte 4)

DISCO 5 STEVE WINWOOD & JAMES TAYLOR Back In the High Life (4)

DISCO 6 DAVE MASON Feelin’ Alright (1)

DISCO 7 THE DFK BAND It’s All About You(Cara 2 Corte 1)

DISCO 8 MAREN MORRIS The Bones (12)

DISCO 9 JOHN MAYER & MAREN MORRIS Last Train Home (1)

DISCO 10 JEB LOY NICHOLS Perfect Stranger (2)

DISCO 11 JEREMY ZUCKER CHELSEA CUTLER Hello Old Friend (ORDENADOR)

DISCO 12 KATE BUSH Cloudbusting (Cara 1 corte último)

DISCO 13 KINGS OF CONVENIENCE Catholic Country (feat_ Feist) (KOC - 9)

THE INCREDIBLE E.G. O'REILLY The Birth Of Maudie (Cara 1) 45 RPM