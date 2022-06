58:59

Canciones cálidas para el final de la primavera. Aires brasileños, jazz, soul, melodías amables, envolventes, voces únicas… Gino Vannelli, Carly Simon, Carly Simon, Marisa Monte, John Howard, Stephen Bishop, Leah Kunkel, Michael Johnson, Erin Moran… ¿Sabes quién es John Howard?

DISCO 1 SNARKY PUPPY Mr. Montauk (5)

DISCO 2 ROBERT GLASPER & D Smoke & Tiffany Gouché Shine (3)

DISCO 3 GINO VANNELLI & BRIAN McKINIGHT The River Must Flow (10)

DISCO 4 STEPHEN BISHOP The Story Of A Boy In Love (7)

DISCO 5 LEAH KUNKEL Under The Jamaican Moon (2)

DISCO 6 MICHAEL JOHNSON City Of The Angels (9)

DISCO 7 A GIRL CALLED EDDY Jody (3)

DISCO 8 JAMES TAYLOR Handy Man (7)

DISCO 9 CARLY SIMON You Belong To Me (Cd 1 - 2)

DISCO 10 KENNY LOGGINS This Is It (3)

DISCO 11 JOHN HOWARD I Can Breathe Again (11)

DISCO 12 MARISA MONTE Ainda Lembro (12)

DISCO 13 TONINHO HORTA Yarabela (6)