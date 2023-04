Como lo oyes

58:53

Películas clásicas del cine estadounidense más el tema central de la serie televisiva “Downton Abbey”. Compositores de máximo nivel: Bernard Hermann y su última obra para “Taxi Driver” más Lalo Schifrin, Willie Hutch y el “black Explotation, más los británicos Rachel Portman, John Barry o John Lunn,

DISCO 1 MALCOLM STRACHAM Cut To The Chase 6’55 POINT OF NO RETURN

DISCO 2 SWING OUT SISTER Get In Touch With Yourself 5’11 GET IN TOUCH WITH YOURSELF

DISCO 3 LOGGINS & MESSINA Pretty Princess 6’57

DISCO 4 SAINT ETIENNE How we used To Live 8’56 How We Used To Live

DISCO 5 GATO BARBIERI Last Tango In Paris - Jazz 5’43

DISCO 6 MARY CHAPIN CARPENTER Goodnight America 5’36 BETWEEN HERE AND GONE

DISCO 7 JAVIER VARGAS BAND Romantic Warrior 5’08

DISCO 8 RICKIE LEE JONES Livin’ It Up 6’26