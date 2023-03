58:32

Sí, los nuevos discos de Rodrigo y Gabriela, Patricia Lázaro, Natalie Merchant, Fruit Bats, Ben Folds, Lee Fields o Rodrigo Ramos. Géneros, sonidos diversos… Y escuchamos al final a un guitarrista eléctrico absolutamente bachiano: Sergio Villar.

DISCO 1 RODRIGO Y GABRIELA Descending To Nowhere (ESCA)

DISCO 2 EVERYTHING BUT THE GIRL Caution to the Wind (ESCA) FUSE

DISCO 3 NATALIE MERCHANT Come on, Aphrodite (feat. Abena Koomson-Davis)(ESCA)

DISCO 4 RODRIGO RAMOS Meu Sol

DISCO 5 IGGY POP Strung Out Johnny

DISCO 6 PATRICIA LÁZARO Colgada

DISCO 7 CELISTIA Dormida en sus ojos

DISCO 8 ANGELS OF LIBRA feat. Nathan Johnston Revelations (ESCA)

DISCO 9 FRUIT BATS Rushin’ River Valley(ESCA)

DISCO 10 BEN FOLDS Winslow Gardens (ESCA) What Matters Most

DISCO 11 LEE FIELDS Two Jobs (ESCA)

DISCO 12 MARTIKA SKAT Miss Funk

DISCO 13 SERGIO VILLAR Fantasya