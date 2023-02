58:53

Sí, los nuevos discos de Ben Folds, Rodrigo y Gabriela, Micah P.Hinson o Theo Lawrence cuya vuelta de gira está próxima lo mismo que la de Alexis Evans o Lee Bains & The Glory Fires. Canciones nuevas recientes y también canciones nuevas para tus ofertas como las Hannah Cohen, Larry John McNally o Michael Ruff. Y empezamos con el segundo disco de la trompetista catalana Alba Careta.

DISCO 1 ALBA CARETA GROUP Insecurities

DISCO 2 LARRY JOHN McNALLY Don’t Let ____ Do Your Talking For Ya

DISCO 3 HANNAH COHEN California

DISCO 4 MICHAEL RUFF Love Go Round

DISCO 5 EMME GRYNER Burn The Boats (ESCA) BUSINESS & PLEASURE

DISCO 6 BEN FOLDS Winslow Gardens (ESCA) What Matters Most

DISCO 7 MORGAN The Chain (ESCA)

DISCO 8 RODRIGO Y GABRIELA Descending To Nowhere (ESCA)

DISCO 9 ALEXIS EVANS What Is This Feeling

DISCO 10 THEO LAWRENCE Every Wish

DISCO 11 MICAH P. HINSON People

DISCO 12 LEE BAINS & THE GLORY FIRES (In Remembrance Of The) 40-Hours Week

