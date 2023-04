58:56

Novedades de aquí y de fuera. Desde Barcelona… Guillem Roma - que estará este jueves en nuestro estudio con su guitarra -, The New Raemon y La Helen; desde Brasil… Pedro Rosa. Desde Londres… Young Gun Silver Fox y pronto, en mayo, en Barcelona. Maravilloso lo último de Track dogs, de Darlingside, de Neil Young dando bola a compis de Crazy Horse o de Bruno Sotos, nuestro mallorquín de alma que también estará por el programa muy pronto.

DISCO 1 BEN FOLDS Exhausting Lover (ESCA)

DISCO 2 OLD SEA BRIGADE & Paris Jackson Stayed Up Late (ESCA)

DISCO 3 THE NEW RAEMON Aurora ocho (ESCA)

DISCO 4 NILS LOFGREN (MOLINA, TALBOT & LOFGREN) You You Will Never Know

DISCO 5 TRACK DOGS Cover Your Tracks (ESCA)

DISCO 6 FAR FROM SAINTS Let's Turn This Back Around (ESCA)

DISCO 7 YOUNG GUN SILVER FOX Moonshine (ESCA)

DISCO 8 SEAFRET Wonderland (ESCA)

DISCO 9 DARLINGSIDE Eliza I See (ESCA)

DISCO 10 BRUNO SOTOS Cola de lluvia (ESCA)

DISCO 11 GUILLEM ROMA & PEDRO PASTOR Imaginar

DISCO 12 LA HELEN Una canción rota (ESCA)

DISCO 13 PEDRO ROSA Com a bola no pé (ESCA) MIDNIGHT ALVORADA

DISCO 14 ALEJANDRO SANZ Cuándo (ESCA) CORRECAMINOS EP