Dan Auerbach (The Black Keys) añade otro gran descubrimiento, el de los Hermanos Gutiérrez para la lista de artistas soberbios que está produciendo en los últimos años (Marcus King, Zela Day, Yola o Early James o Nikki Lane, la rebelde del country cuyo nuevo álbum es el mejor de su discografía. Neil Young y otro documento de sus archivos, “Toast”, junto a Crazy Horse. Y el estuche de las actuaciones de Tom Petty And The Heartbreakers en el Fillmore. Y el disco alrededor de la biografía de Lind Ronstadt con Jackson Browne, Peter Ronstadt, Emmylou Harris, Dolly Parton o Lalo Guerrero. Y Gessamí Boada ha grado una auténtica joya.

DISCO 1 HERMANOS GUTIÉRREZ & Dan Auerbach Tres Hermanos (6)

DISCO 2 EARLY JAMES & SIERRA FERRELL Real Low Down Lonesome (6)

DISCO 3 NIKKI LANE Try Harder (5)

DISCO 4 MICHELLE BRANCH Not My Lover (4)

DISCO 5 MY KID BROTHER Shoulders (6)

DISCO 6 BUILT TO SPILL Spiderweb (6)

DISCO 7 VALERIE JUNE Tonight I’ll Be Staying Here With You (7)

DISCO 8 NEIL YOUNG & CRAZY HORSE Quit (1)

DISCO 9 TOM PETTY & THE HEART BREAKERS Ain’t No Sunshine (CD 1 - 19)

DISCO 10 JACKSON BROWNE with LOS CENZONTLES The Dreamer (FEELS LIKE HOME - 6)

DISCO 11 ANTONIO SÁNCHEZ &. SILVANA ESTRADA El agua y la miel (13)

DISCO 12 MOMI MAIGA & SILVIA PÉREZ CRUZ Sidiya (10)

DISCO 13 LOUIS PHILLIPE Le Voyageur (5)

DISCO 14 GESSAMÍ BOADA Un Instant (1)