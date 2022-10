59:03

Para quienes comentan que ya no se hace buena música. He aquí una muestra de grandes canciones recientes, novedades o reediciones con temas inéditos caso de Wilco y el 20º aniversario de su álbum “Yankee Foxtrot Hotel”. Descubrimos a Andrea Santiago, a MDMar o Nio. Se acerca la gira del finlandés Jesper Lindell. Hoy Quique González cumple 49 años y este fin de semana se cumplirán 20 años de su tercer disco “Pájaros Mojados”, obra capital de nuestra música. Danny And The Champions terminan su gira en Madrid esta noche y mañana estarán nuestro programa.

DISCO 1 WILCO War on War. (CD 2 - 4)

DISCO 2 JACK WHITE Help Me Along (3)

DISCO 3 SIERRA FERRELL Years (JOHN ANDERSON A TRIBUTE - 2)

DISCO 4 EARLY JAMES Dance In the Fire (10)

DISCO 5 DANNY AND THE CHAMPIONS Can I Change My Mind (4)

DISCO 6 SHE & HIM Wouldn’t It Be Nice (2)

DISCO 7 JESPER LINDELL Leave A Light On (3)

DISCO 8 QUIQUE GONZÁLEZ Miss Camiseta Mojada (1)

DISCO 9 GABY MORENO Si en el fondo (4)

DISCO 10 ANTONIO SÁNCHEZ & ANA TIJOUX Mi palabra (3)

DISCO 11 ANDREA SANTIAGO De tu mirada (10)

DISCO 12 WILCO Jesus, Etc. (CD 2 - 5)

DISCO 13 STEVIE NICKS For What It's Worth (ESCA)

DISCO 14 MDMAR Little Girl (6)

NADIA ÁLVAREZ Puente de plata (ESCA)