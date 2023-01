58:55

Canciones nuevas o de actualidad. Sí novedades a. Cargas de Txetxu Altube, The Tiki Phantoms, Michelle Branch, Gessamí Boada, Vicky Gastelo, Belle & Sebastien Louis Philippe o Laia LLach. Y próximos conciertos en España de Gin Lady, Eladio y Los Seres Queridos, Germán Salto, Early James o Hellsingland Underground.

DISCO 1 LOS TIKI PHANTOMS Sol y Sombra (3)

DISCO 2 TXETXU ALTUBE Edén (ESCA)

DISCO 3 GIN LADY For Everyone (2)

DISCO 4 HERMANOS GUTIÉRREZ Dorado Valley (10)

DISCO 5 ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS Señores Disfrazados (5)

DISCO 6 GERMÁN SALTO Sólo el tiempo (2)

DISCO 7 MICHELLE BRANCH You (6)

DISCO 8 EARLY JAMES Pigsty (4)

DISCO 9 HELLSINGLAND UNDERGROUND Strangest Kind Of Mind (7)

DISCO 10 BELLE & SEBASTIAN I Don't Know What You See In Me (ESCA)

DISCO 11 LOUIS PHILIPPE L’Hiver Te Va Bien (10)

DISCO 12 LAIA LLACH Sol d'hivern (2)

DISCO 13 GESSAMÍ BOADA Llágrimes de Gel (3)

DISCO 14 GASTELO & FUNAMBULISTA pero no duermes conmigo (ESCA)