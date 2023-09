Como lo oyes

58:37

Pete Townshend ha vuelto. Quique González tiene avance de su nuevo disco: “Copas de Yate Vol I” Las banda de Dani NeL.Lo, los Mambo Jambo tienen un nuevo disco en modo “Arkestra”. Pura tralla de vientos y guitarras. Swing y rocanrol. Y más cositas de ahora: Bethany Consentido, Rhiannon Giddens, el trío revelación Bring Me The Hearts, Track Dogs, Uli y dos artistas que nos visitarán, Lauren Henderson, este mismo viernes y Julio Resende a finales de octubre.

DISCO 1 LOS MAMBO JAMBO El Grito (11)

DISCO 2 QUIQUE GONZÁLEZ A La Media Luna (ESCA)

DISCO 3 BETHANY COSENTINO Natural Disaster (1)

DISCO 4 ULI Bloqueo Involuntario (7)

DISCO 5 BRING ME THE HEARTS Watersigns (1)

DISCO 6 PETE TOWNSHEND Can’t Outrun The Truth (ESCA)

DISCO 7 TRACK DOGS Water The Lawn (4)

DISCO 8 RHIANNON GIDDENS You’re The One (2)

DISCO 9 NADA SURF Sick City

DISCO 10 SANTERO Y LOS MUCHACHOS Día de los Muertos (ESCA)

DISCO 11 LAUREN HENDERSON Conjuring (3)

DISCO 12 JONI MITCHELL Like Veils Said Lorraine (ESCA)

DISCO 13 TEDESCHI TRUCKS BAND tedeschi & Salvador Sobral A Casa Looking For An Answer (Live)