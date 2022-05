58:34

na selección de canciones escogidas de este siglo, unas más o menos conocidas, otras más bien secretas o recónditas. Temas nuevos de Silicon, Claire Rosinkranz o Melody’s Echo Chamber y sobre todo rescates. ¿Te acuerdas de John Howard? ¿Y de Polly Paulusma o A Girl Called Eddy? Can you hear me ok?

DISCO 1 SILICON Personal Computer (1)

DISCO 2 DESTROYER Chinatown (1)

DISCO 3 HYDE & BEAST Keep Moving (4)

DISCO 4 PORTISHEAD Glory Box (10)

DISCO 5 THE BLUE NILE Everybody Else (8)

DISCO 6 FUTURE ISLANDS Run (3)

DISCO 7 A GIRL CALLED EDDY The Same Old Tears

DISCO 8 MATTHEW ATLAS On A Midnight Street (2)

DISCO 9 BETH ORTON Worms (1)

DISCO 10 JOHN HOWARD Can You Hear Me Ok? (6)

DISCO 11 CLAIRE ROSINKRANZ Ih8 that i still feel bad for u

DISCO 12 DEATH CAB FOR CUTIE Grapevine Fires (7)

DISCO 13 THE POSTAL SERVICE Such Great Heights (2)

DISCO 14 POLLY PAULUSMA Over The Hill (5)

DISCO 15 MELODY’S ECHO CHAMBER Looking Backward (2)