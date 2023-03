58:46

Allá donde el invierno es más invierno y durante más tiempo... Días tan lluviosos, días tan grises que inspiran sobremanera... Por tierras escocesas surgen canciones con una melancolía muy sui generis que envuelven, acogen, achuchan, abrigan los corazones cual manta zamorana. Que si hay que salir de este país de una puñetera vez, que si Glasgow es una “Raintown” donde cuesta toparse con rostros sonrientes, que si así los amores no fluyen... Teenage Fanclub, Gerry Rafferty, The Blue Nile, John Martyn, Angus Young, Lulu, Franz Ferdinand, Eurythmics, Belle And Sebastian, Ian Anderson, Texas, Lloyd Cole, Hue & Cry, Cocteau Twins, The Proclaimers… Deacon Blue, Danny Wilson, KT Tunstall…¡Cuánto talento! Ahí, ahondando en sus raíces pero afianzándose en su admiración ilimitada por el jazz, rock, soul, de esos sonidos procedentes de allende el Atlántico. Y cuando sale un día soleado lo celebran por triplicado. Dedicado a la memoria De Santiago Alcanda Navarro.

DISCO 1 FRIENDS AGAIN State Of Art

DISCO 2 LOVE AND MONEY Halleluiah Man

DISCO 3 CAMERA OBSCURA Lloyd, I’m Ready To Be Heartbroken

DISCO 4 STEALERS WHEEL Stuck In The Middle With You

DISCO 5 GERRY RAFFERTY Right Down The Line

DISCO 6 JOE EGAN Back on the Road

DISCO 7 DANNY WILSON Mary’s Prayer

DISCO 8 SHEILA McDONALD Jesus Is Just Alright

DISCO 9 KT TUNSTALL Suddenly I See

DISCO 10 PH. D. I Won’t Let You Down

DISCO 11 LIGHTSHIPS Sweetness In Her Spark

DISCO 12 TEENAGE FANCLUB Sparky’s Dream

DISCO 13 MAGGIE REILLY I Don’t Wanna Lose

DISCO 14 THE PRIMARY FIVE Same Old Story