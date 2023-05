Como lo oyes

58:12

Allá donde el invierno es más invierno y durante más tiempo... Días tan lluviosos, días tan grises que inspiran sobremanera... Por tierras escocesas surgen canciones con una melancolía muy sui generis que envuelven, acogen, achuchan, abrigan los corazones cual manta zamorana. Que si hay que salir de este país de una puñetera vez, que si Glasgow es una “Raintown” donde cuesta toparse con rostros sonrientes, que si así los amores no fluyen... Teenage Fanclub, Gerry Rafferty, The Blue Nile, John Martyn, Angus Young, Lulu, Franz Ferdinand, Eurythmics, Belle And Sebastian, Ian Anderson, Texas, Lloyd Cole, Hue & Cry, Cocteau Twins, The Proclaimers… Deacon Blue, Danny Wilson, KT Tunstall…¡Cuánto talento! Ahí, ahondando en sus raíces sobre todo Alisdair Fraser o Alyth McCormack - pero afianzándose en su admiración ilimitada por el jazz, rock, soul, de esos sonidos procedentes de allende el Atlántico. Y cuando sale un día soleado lo celebran por triplicado.

DISCO 1 DAVE STEWART & Candy Dulfer Lily Was Here

DISCO 2 TEENAGE FAN CLUB Home (ESCA) ENDLESS ARCADE

DISCO 3 FRANKIE MILLER When I’m Away From You

DISCO 4 THE TRASH CAN SINATRAS How Can I Apply…

DISCO 5 THE BLUE BELLS Cath

DISCO 6 AL STEWART On The Border

DISCO 7 ALASDAIR FRASER & NATALIE HAAS Les Jumeaux

DISCO 8 AMY McDONALD This Is The Life

DISCO 9 THE BLUE NILE The Downtown Lights

DISCO 10 DEACON BLUE Dignity

DISCO 11 EMELI SANDÉ Next To Me

DISCO 12 THE BIBLE Honey Be Good

DISCO 13 ALI THOMSON Take A Little Rhythm

DISCO 14 THE PRIMARY 5 Same Old Story

DISCO 15 THE BIG DISH Big New Beginning