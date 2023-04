Como lo oyes

58:44

En la variedad está el gusto, la apertura de orejas y del espíritu. Os descubrimos a Jouis, grupo inglés formado en Brighton. Tres guitarristas y figuras indispensables en el rock: Joe Walsh, Bonnie Raitt y Chris Rea. Un poco de soul actual a la inglesa con Izo Ftizroy. Un momento para la USA Queen Of Rock And Roll, es decir, Stevie Nicks y un recuerdo a Dan Fogleberg con un tema en el que, excepto la batería, lo toca todo.

DISCO 1 GATO BARBIERI The Last Tango In paris Jazz 5’49

DISCO 2 JOUIS Universe Googles 10’08

DISCO 3 JOE WALSH Life’s Been Good 8’56

DISCO 4 BONNIE RAITT My Opening Farewell 5’20

DISCO 5 IZO FITZROY Give Me A Moment 5’11

DISCO 6 DAN FOGELBERG Aspen/These Days 4’57

DISCO 7 STEVIE NICKS Edge Of Seventeen 5’22

DISCO 8 CHRIS REA Disco La Passione 4’57