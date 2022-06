59:04

Momentos grabados en vivo de superestrellas con influjo soul: Michael Jackson, Amy Winehouse, James Taylor Bob Scaggs, The Doobie Brots, Kenny Loggins, Sade, Miguel Ríos, Silvia Pérez Cruz junto a figuras indiscutibles. Nicolette Larson, Stephen Bishop, Snarky Puppy… Esteos últimos de gira veraniega por España.

DISCO 1 SNARKY PUPPY Bent Nails

DISCO 2 DONALD FAGEN IGY Live At The Beacon Theatre (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 3 AMY WINEHOUSE Back To Black (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 4 MICHAEL JACKSON Another Part Of Me (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 5 KENNY LOGGINS Conviction of The Heart

DISCO 6 THE DOOBIE BROTHERS City Of The Angels

DISCO 7 NICOLETTE LARSON You Send Me

DISCO 8 JAMES TAYLOR Traffic Jam

DISCO 9 MORGAN & MIGUEL RÍOS Andar (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 10 STEPHEN BISHOP Parked Cars

DISCO 11 BOZ SCAGGS Miss Sun

DISCO 12 SADE Kiss Of Life

DISCO 13 SILVIA PÉREZ CRUZ & MARCO MEZQUIDA Joia (Arigato Gozaimasu) (CLO CANCIONES DE HOY)