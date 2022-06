59:00

Más canciones grabadas en vivo para que nos animen el lunes. Variedad de estilos y épocas. De Paul Simon a Band Of Horses, de Todd Rundgren a Nirvana o de Fleetwood Mac a Wilco. Este último grupo de gira veraniega por España.

DISCO 1 WILCO Impossible Germany

DISCO 2 TODD RUNDGREN Dream Goes On Forever

DISCO 3 FLEETWOOD MAC Dreams

DISCO 4 PAUL SIMON You Can Call Me All

DISCO 5 THE B52’S Love Shack

DISCO 6 RYAN ADAMS Oh My Sweet Caroline

DISCO 7 DEPEDRO & LUZ CASAL Te sigo soñando

DISCO 8 JAMES BLUNT You’re Beautiful

DISCO 9 NIRVANA Come As You Are

DISCO 10 BAND OF HORSES The Funeral

DISCO 11 THE DOOBIE BROTHERS Listen To The Music

DISCO 12 RICKIE LEE JONES Chuck E.?s In Love

DISCO 13 SILVIA PÉREZ CRUZ & MARCO MEZQUIDA Joia (Arigato Gozaimasu)