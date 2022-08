58:53

Primeras figuras y, además, favoritos del programa. De Michael Jackson - dentro de una semana cumpliría 64 años - a Linda Ronstadt, de Neil Young a Nicolette Larson, de Wilco a Dire Straits, de Bob Scaggs a Quique González o Randy Crawford. Música soul, jazz, rock americana, incluso samba en la voz de otro Michael… Michael Johnson.

DISCO 1THE DOOBIE BROTHERS Slack Key Soquel Rag (CD 1 - 8)

DISCO 2 MICHAEL JACKSON Bad (15)

DISCO 3 RANDY CRAWFORD & JOE SAMPLE Feeling Good (2)

DISCO 4 BOZ SCAGGS Lowdown (DISC 1 - 1)

DISCO 5 LITTLE RIVER BAND I Don’t Worry No More (DISC 2 - 6)

DISCO 6 NICOLETTE LARSON Lotta Love (8)

DISCO 7 NEIL YOUNG Married Man (Cd 1 - 8)

DISCO 8 DIRE STRAITS Money For Nothing (CD 2 Live - 7)

DISCO 9 WILCO Impossible Germany (BONUS DISC - 4)

DISCO 10 EAGLES One Of These Nights (CD 2 - 8)

DISCO 11 LOGGINS & MESSINA House Of Pooh Corner (CD 1 - 1)

DISCO 12 QUIQUE GONZÁLEZ La Ciudad del Viento (ESCA)

DISCO 13 LINDA RONSTADT Rivers Of Babylon 12/6/1975 Capitol Theatre (ESCA)

DISCO 14 MICHAEL JOHNSON One Note Samba Live At The Bluebird Café (12)