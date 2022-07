58:56

Novedades y joyas perdidas. Lo nuevo de Van Morrsion, de Tedeschi y Trucks, Caroline Spence o Christine McVie o Molly Tuttle. Tres miembros de Eagles por su cuenta. Cat Power que esta noche actuará en Madrid en Noches del Botánico y mañana en Valencia en los Jardines de Viveros. Hoy es cuatro de julio. He aquí nuestro pequeño homenaje a la "americana", género que nos hechiza.

DISCO 1 VAN MORRISON I Ain’t Mo Celebrity

DISCO 2 CHRISTINE McVIE Friend

DISCO 3 TEDESCHI TRUCK BAND Hear My dear

DISCO 4 MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY & OLD CROW MEDICINE SHOW Big Backtyard

DISCO 5 SARAH HARMER Silver Road

DISCO 6 CODE BLUE Face To Face

DISCO 7 QUIQUE GONZÁLEZ Clase media

DISCO 8 DON HENLEY The Boys Of Summer

DISCO 9 RANDY MEISNER Please Be With Me

DISCO 10 BERNIE LEADON & MICHAEL GEORGIADES How Can You Live Without Love

DISCO 11 CAROLINE SPENCE True North

DISCO 12 JAMES TAYLOR Fourth Of July

DISCO 13 CAT POWER The Greatest