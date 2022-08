58:53

Canciones de temporada, de este curso, el de Stromae ahora con Camila Cabello o el de Billie Eilish con un tema acústico llevado a su terreno o Claire Rosnikranz siguiendo a Smashing Pumpkins. Lo último de Ben Harper, de Martin Courtney o de Jack Johnson. Y nuestra fe en Tracy Sirés Neal es inquebrantable. Y así estamos, explorando nuevas canciones, nuevos sueños de un mundo a otro.

DISCO 1 POLO & PAN, JACQUES From a World to Another (ESCA)

DISCO 2 IANN DIOR I Find It Hard (ESCA)

DISCO 3 HALSEY So Good (ESCA)

DISCO 4 CLIFF BEACH So Into You (ESCA)

DISCO 5 LAKE STREET DIVE Nick Of Time (ESCA)

DISCO 6 THE RENEGADES OF JAZZ & Laura Vane&Diesler Just Stirred (ESCA)

DISCO 7 BEN HARPER Need To Know Basis (ESCA)

DISCO 8 CLAIRE ROSINKRANZ Ih8 That I Still Feel Bad For You (ESCA)

DISCO 9 FRIENDSHIP Chomp Chomp (LOVE THE STRANGER (ESCA)

DISCO 10 BILLIE EILISH The 30 th (ESCA)

DISCO 11 JACK JOHNSON Don’t Look Now (ESCA)

DISCO 12 STROMAE & CAMILA CABELLO Mon Amour (ESCA)

DISCO 13 TRACY SIRÉS NEAL What’s Done Is Done (ESCA)