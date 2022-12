58:17

Canción a canción en clave brasileña, camino del sueño de los elefantes de Carlos Galilea quien hoy presentará su libro “Conversaciones con Caetano Veloso”. Las músicas estadounidenses del blues al jazz y derivados - swing, rhythm and blues, soul, rock, pop, lounge, hip pop - han abrazado siempre con entusiasmo la música de Brasil durante el siglo veinte y el presente, hasta el punto de que en el ir y venir grandes figuras brasileñas como Milton Nascimento, Luciana Souza o el propio Caetano Veloso han grabado temas de artistas estadounidenses, desde Michael Jackson a James Taylor o Leonard Cohen.

DISCO 1 RUBIN MITCHELL Mais que nada (BOSAA NOVA VILLE - 17)

DISCO 2 ROSEMARY CLOONEY & John Pizarelli One Note Samba (8)

DISCO 3 DAN FOGELBERG Give Me Some Time (8)

DISCO 4 DIANA KRALL Este Seu Olhar (7)

DISCO 5 NATALIE COLE Tell Me All About It (2)

DISCO 6 MICHAEL FRANKS & VERONICA NUNN Island Christmas (9)

DISCO 7 CARLY SIMON Manha de Carnaval (6)

DISCO 8 THE SECTION & JAMES TAYLOR Bad Shoes (Cara 1 Corte último)

DISCO 9 MILTON NASCIMENTO & JAMES TAYLOR Only A Dream In Rio (10)

DISCO 10 LUCIANA SOUZA & JAMES TAYLOR Never Die Young (2)

DISCO 11 STEPHEN BISHOP & LUCIANA SOUZA Un baile del corazón (4)

DISCO 12 CAETANO VELOSO Mi nombre (ESCA)

DISCO 13 CAETANO VELOSO Sé (ESCA)

DISCO 14 CAETANO VELOSO With Time (ESCA)