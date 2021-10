58:39

Paul Simon, The Cure, Joana Serrat, Jamiroquai, Ringo Starr, Rod Stewart, Javiera Mena… Cada imagen cuenta una historia. ¿Era en color o en blanco y negro? ¿En 3D, quizá? Fotogenia. ¿Salías bien en la foto? ¿Qué te recuerdan estas fotos? Somos una cámara andante. Ahora las fotos se amontonan a miles en nuestros móviles. ¿De verdad que la cámara nunca miente? Dziga Vertov estrenó en 1929 su película documental “The Man With The Movie Camera”

DISCO 1 CINEMATIC ORCHESTRA The Man With The Movie Camera (ORDENADOR)

DISCO 2 PAUL SIMON Kodachrome (Cd 1 - 8)

DISCO 3 MARC JORDAN I’ A Camera (Cara 1 Corte 2)

DISCO 4 JIM CROCE Photographs & Memories (Cd 2 - 4)

DISCO 5 ROD STEWART Every Picture Tells a Story (1)

DISCO 6 MICHAEL FRANKS The Camera never lies (Cara 1 Corte 3)

DISCO 7 JAVIERA MENA Cámara Lenta (ORDENADOR)

DISCO 8 SPOON I Turn My Camera On (ORDENADOR)

DISCO 9 THE CURE Pictures Of You (Cara 1 Corte 2)

DISCO 10 JOANA SERRAT Pictures (2)

DISCO 11 CROSBY STILLS & NASH Camera (6)

DISCO 12 JAMIROQUAI Picture Of My Life (10)

DISCO 13 RINGO STARR & His All-Starr Band Photograph (Cd 1 - 16)

KAT EDMONSON Oh My Love (3)