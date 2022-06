59:02

Ayer Bob Scaggs cumplió 78 años. Nacido William Royce Scaggs en Canton, Ohio, su familia se mudó a Oklahoma y después a Texas donde muy joven formó parte de la Steve Miller Band. Se trasladó a San Francisco para desarrollar su larga y celebrada carrera en solitario en la que conjuga el rock con el soul, el jazz, el funk y, sobre todo el blues. Es junto a Michael McDonald y Gino Vannelli la gran voz masculina del soul “blue eyes” de Estados Unidos, incluido en la hornada del West Coast Sound californiano contando en aquellos años finales de los setenta con los músicos angelinos de Toto. Scaggs sigue grabando y actuando.

DISCO 1 BOZ SCAGGS You Make It So Hard (To say No) (SLOW DANCER) 1973

DISCO 2 BOZ SCAGGS Lowdown (SILK DEGREES)

DISCO 3 BOZ SCAGGS Hollywood (DOWN TWO THEN LEFT) 1977

DISCO 4 BOZ SCAGGS JOJO (MIDDLE MAN) 1980

DISCO 5 BOZ SCAGGS Cool Running (OTHER ROADS) 1988

DISCO 6 BOZ SCAGGS T-Bone Shuffle (COME ON HOME) 1997

DISCO 7 BOZ SCAGGS Love T.K.O. (FADE INTO LIGHT ... ) 2005

DISCO 8 BOZ SCAGGS Payday (DIG) 2006

DISCO 9 BOZ SCAGGS Senza Fine (SPEAK LOW) 2008

DISCO 10 BOZ SCAGGS Mixed Up, Shook Up (MEMPHIS) 2013

DISCO 11 BOZ SCAGGS & Lucinda Williams Whispering Pines (A FOOL TO CARE) 2015

DISCO 12 BOZ SCAGGS Down in Virginia (OUT OF THE BLUES) 2018

DISCO 13 BOZ SCAGGS Sierra (SOME CHANGE) 1994