58:17

Nos ha llegado los discos nuevos de los australianos Joel Sarakula y el grabado en directo de The Bamboos. Recordamos a Irene Cara, recientemente fallecida. Y también cerramos el programa con nuestro homenaje al fundador del sello Stax: Jim Stewart. Rescates varios. Lisa Fischer, Taja Sevelle, Bobby M. O Fatback Band.

DISCO 1 C’AMMAFUNK this Is What You Got (8)

DISCO 2 JULIA MICHAELS Sorry To Me Too(ESCA)

DISCO 3 IRENE CARA Girlfriends (Cara 2 Corte 2)

DISCO 4 STEVE LACY Bad Habit (ESCA)

DISCO 5 THE BAMBOOS & Kylie Auldist & Melbourne Symphony Orchestra Tomorrow (ESCA)

DISCO 6 TAJA SEVELLE Love Is Contagious (Cara 1 Corte 1)

DISCO KIKI GYAN Disco Dancer (BADBADNOTGOOD - 9)

DISCO 8 LISA FISCHER Send The Message of Love (Cara 2 Corte 3)

DISCO 9 FATBACK Band Girls On My Mind (EUROPEAN CLUB SAMPLER - Cara 1 - 1)

So Delicious 1985

DISCO 10 JOEL SARAKULA Parisian Woman (8)

DISCO 11 BOBBY M & Jean Carn Let’s Stay Together (Cara 1 Corte 2)

DISCO 12 A$AP Rocky Shittin Me (ESCA)

DISCO 13 ISAAC HAYES Don’t Let Me Be ;Lonely Tonight (ESCA)