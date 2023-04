58:54

El 9 de agosto Whitney Houston cumpliría 60 años. Y ahora se ha publicado el álbum “I Go to The Rock”, una colección de interpretaciones en clave gospel que combina temas inéditos y otros que aparecieron en bandas sonoras de pelis como “El Guardaespaldas” o “La mujer del Predicador”. Ya tenemos el álbum completo del trío brasileño Zuco 103. Recordamos al teclista Jeff sorber más que bien acompañado, a Wiley & The Checkmates y a Matthew Whitaker y estamos celebrando las novedades de Steffen Morrison, Angels of Libra y la nueva colaboración de SZA con Dona Cat. Se cumplen 40 años del álbum “She Works Hard For The Money”. De Donna Summer.

DISCO 1 JEFF LORBER FUSION Pixel (3)

DISCO 2 HER Dance To The Music (MINIONS… 12)

DISCO 3 ZUCO 103 Cores do mondo (ESCA)

DISCO 4 DONNA SUMMER She Works Hard For The Money (Cara 1 Corte 1)

DISCO 5 STEFFEN MORRISON Respect Yourself (ESCA)

DISCO 6 ANGELS OF LIBRA & Jean Cortis In & Out (7)

DISCO 7 WILEY & THE CHECKMATES Ode To Billie Joe/HipHug-her (7)

DISCO 8 PINKPANTHERESS Pain (ESCA )

DISCO 9 SZA, Doja CAT Kill Bill (ESCA)

DISCO 11 MATTHEW WHITAKER Matt Blues (1)

DISCO 12 WHITNEY HOUSTON I Go to The Rock (1)

DISCO 13 WHITNEY HOUSTON Testimony (6)

DISCO 14 WHITNEY HOUSTON Bridge Over Trouble Water (5)

BUGALU FOUNDATION Supersizer (1)