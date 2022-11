58:46

Jennifer celebra el 20º aniversario de su disco de mayor éxito "This is me... Then" con una edición especial deluxe. Además, vacas sagradas de la música negra de todos los tiempos como Quincy Jones, Bill Withers e Isaac Hayes, novedades de Steve Lacy muy arriba este año en el Top 5 de Billboard en la categoría de rhythm and blues, Pink o Baby Rose, rescates de piezas recónditas de Kenia, Stephanie Mills o Areca Arega y otros caprichos.

DISCO 1 DEODATO Star Trek theme 1976

DISCO 2 STEVE LACY Bad Habit

DISCO 3 STEVE LACY Red Dark

DISCO 4 PINK Never Gonna Not Dance Again [Explicit]

DISCO 5 QUINCY JONES & BRANDY & HEAVY D. Rock With You

DISCO 6 JENNIFER LÓPEZ & Jadakiss & Styles P. Jenny from The block

DISCO 7 BABY ROSE Fight Club ft. Georgia Muldrow

DISCO 8 STEPHANIE MILLS Winner

DISCO 9 BILL WITHERS Ruby Lee

DISCO 10 ISAAC HAYES Fragile

DISCO 11 BAHAMA SOUL CLUB Ft. Arema Arega Rumba Fugaz

DISCO 12 AREMA AREGA Black Mama’s Prayer

DISCO 13 KENIA Gaboo WHAT ARE YOU LOOKING FOR? 1990