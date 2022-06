58:30

Y muy buenas vibraciones. Las del fin de semana al final de la primavera. Aquí está otra remesa excelente de músicas negras muy contemporáneas. Clásicos del género como Whitney Houston, Sisqó, A Tribe Called Quest o M People junto a figuras de última generación: Lady gag, Ariana Grande, Moore Kismet o York.

DISCO 1 CASBASH 73 Sweet Maybe Synth Instrumental

DISCO 2 ST. VINCENT Funkytown (From 'Minions The Rise of Gru' Soundtrack)

DISCO 3 M PEOPLE Open Your Heart

DISCO 4 LADY GAGA & ARIANA GRANDE Rain On Me

DISCO 5 JOHN LEGEND feat. JID Dope

DISCO 6 DIANA KING Summer Brezin’

DISCO 7 YORK Feel The Groove

DISCO 8 JAMELIA Get Up, Get Out

DISCO 9 WHITNEY HOUSTON I Wanna Dance With Somebody

DISCO 10 SISQÓ Thon Song

DISCO 11 A TRIBE CALLED QUEST Can I Kick It

DISCO 12 MOORE KISMET Wasteland

DISCO 13 TANIA MARIA Come With Me