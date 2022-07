58:50

Caprichos en clave de música negra, alentadora, veraniega, soleada. Eumir Deodato y la conquista del espacio más funky-disco. Bobby Brown y la ola “house”… Madonna con Nile Rodgers en el esplendor de Chic y Daft Punk reivindicando los riffs funkeros de Nile Rodgers y Paul Jackson. Y Angie Stone y los tejanos Robert Glasper y Erykah Badú relajando ánimos.

DISCO 1 DEODATO Star Trek theme 1976 “Very Together” 4’44

DISCO 2 BOBBY BROWN That’s The Love Is 7’21

DISCO 3 ASHFORD & SIMPSON Found A Cure 10.30

DISCO 4 MADONNA Material Girl 4’27

DISCO 5 CHIC Chic Mystique 6’27

DISCO 6 DAFT PUNK Get Lucky 6’09

DISCO 7 ANGIE STONE Freedom (Intro) + No More Rain (In His Cloud) 6’12

DISCO 8 ROBERT GLASPER & ERYKAH BADÚ Maiysha (So Long) 7’21