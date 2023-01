Black Up Again

58:33

Black Is Black… Música negra para tutearnos. Recién llegada la nueva canción de Steffen Morrison. Lo último de Pink, The Mighty Mogambos, The Bamboos o Deniece Williams junto rescates inevitables y, en cierto momento, imprescindibles: Milo Z, Mephisto Odyssey, New Edition, Babyface… Roberta Flack, de quien hemos sabido que a sus 81 padece ELA y de quien e acaba de estrenar en la televisión estadounidense un documental biográfico… Y el disco que colea de la eterna Diana Ross.

DISCO 1 STEFFEN MORRISON Stand Up (ESCA)

DISCO 2 ROBERTA FLACK & DONNY HATHAWAY Back Together Again (ESCA)

DISCO 3 MEPHISTO ODYSSEY Drop The Bomb (Orpheus Mix) (8)

DISCO 4 BABYFACE There She Goes (1) 1973 FACE 2 FACE

DISCO 5 MILO Z Get On Up (1)

DISCO 6 PINK Never Gonna Not Dance Again (ESCA)

DISCO 7 THE BAMBOOS Keep Me In Mind w/ Melbourne Symphony Orchestra (ESCA)

DISCO 8 DENIECE WILLIAMS When You Love Somebody (ESCA)

DISCO 9 NEW EDITION Hit Me Off - Franktified Club Version (6)

DISCO 10 THE MIGHTY MOGAMBOS St. Pauli Second Line (ESCA)

DISCO 11 BILL WITHERS You (1)

DISCO 12 DIANA ROSS let’s Do It (ESCA)

DISCO 13 JOY CROOKES When You Were Mine (ESCA)