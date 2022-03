Black Together

58:49

Timmy Thomas, autor del himno soul pacifista “Why Can’t We Live Together”, falleció hace una semana, el pasado viernes 11 de marzo a los 77 años. Una canción muy oportuna en estos días bélicos que han grabado en su día Sade, Steve Winwood, Kyle Eastwood y Diana King, más recientemente Dr. Lonnie Smith con Iggy Pop, Cerrone, Lucky Peterson o Cerrone. También consiguió otro par de éxitos grandes grabados junto a Betty Wright o Gwen McCrae. Seguimos la pista de ese talento español llamado Tristan Simone y también a Alima.

DISCO 1 TIMMY THOMAS Funky Me (10)

DISCO 2 TIMMY THOMAS You’re The Song I Always Wanted To Sing

DISCO 3 TIMMY THOMAS & BETTY WRIGHT Ebony Affair

DISCO 4 DIANA ROSS I Still Believe - Purple Disco Machine Remix

DISCO 5 ALIMA Soy la Primera

DISCO 6 TIMMY THOMAS Why Can’t We Live Together (1)

DISCO 7 SADE Why Can’t We Live Together (9)

DISCO 8 STEVE WINWOOD Why Can’t We Live Together(4)

DISCO 9 KYLE EASTWOOD & DIANA KING Why Can’t We Live Together (5)

DISCO 10 MAMAS GUN Friends To Lovers (7)

DISCO 11 SELAH SUE Pills (Polar Youth Remix)

DISCO 12 TRISTAN SIMONE La Estefanía

