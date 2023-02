58:51

Black Is Black... Material de primera. Escuchamos lo nuevo de Jayda G y de Mitú ¿Mitú?. Sí. Y nos remontamos 60, 50 incluso 40 años atrás para rescatar a Jimmy Smith y su órgano pionero a The Stovall Sisters, Snap, Candi Staton, Barry White o Cheryl Lynn o los más recientes The Excitements o Xavier. Os descubrimos a Jungle Fire. Feliz fin de semana.

DISCO 1 JIMMY SMITH I Got A Woman (HERE COME THE NICE)

DISCO 2 THE STOVALL SISTERS Yes To The Lord (ESCA)

DISCO 3 THE EXCITEMENTS Back To Memphis

DISCO 4 CHERYL LYNN Keep It Hot

DISCO 5 BARRY WHITE Sexy Undercover

DISCO 6 JAYDA G Circle Back Around (ESCA) GUY

DISCO 7 JUNGLE FIRE La Kossa

DISCO 8 MITÚ & Yiset Pérez Nene (ESCA)

DISCO 9 SNAP The Power

DISCO 10 MULATU ASTATKE/THE HELIOCENTRICS Esketa Dance (MOMENTOS 2009)

DISCO 11 XAVIER Purely Sexuel

DISCO 12 LINX You’re Lying

DISCO 13 CANDY STATON One More Hurt