58:40

Vapor negro. Sudemos la gota gorda con música que remueva nuestras entrañas y agite caderas, piers y orejas. Cositas muy actuales: Jonas Blue, Shane Codd, Danny Toeman o Tristan Simone o el regalo de esta temporada de Chaka Khan. Y recuperaciones de temas del año 2022: Leon Bridges o Jesse Ware, Y la apuesta por el funk europeo.

DISCO 1 C’AMMAHUNK Pachyphyum (2)

DISCO 2 DANNY TOEMAN When The Lights Go Down (ESCA)

DISCO 3 SHANE CODD Get out Of My Head (ESCA)

DISCO 4 LEON BRIDGES Steam (CROZ - 14)

DISCO 5 PETER GABRIEL Steam (Cara B - Corte 1)

DISCO 6 JESSE WARE Free Yourself (ESCA)

DISCO 7 JONAS BLUE & Louisa Johnson Always Be There (ESCA)

DISCO 8 CHAKA KHAN Woman Like Me (ESCA)

DISCO 9 CHAKA KHAN Sign o’ Times (8)

DISCO 10 PRINCE I Feel For You (Cara 2 Corte 4)

DISCO 11 DONNA DEE Missin’ U (5)

DISCO 12 MICHAEL KIWANUKA You Ain’t The Problem (TXETXU - 3)

DISCO 13 TRISTAN SIMONE Music Is Dead (ESCA)

DISCO 14 CLUB DES BELUGAS I Just Want To Make Love With You (CD 1 - 6)