58:54

Black romance. Suavemente me mata con su canción. Roberta Flack cantó refiriéndose a Marvin Gaye. Tal cual. Arrancamos con el genio Stevie Wonder y la primera canción de su obra maestra inconmensurable “Songs In The Key Of Life”, seguido del maestro Smokey Robinson y seguido de un admirador en falsete de Smokey: Prince. Luego la muy añorada Teena Marie y su affaire imposible con Rick James que le respondió con la canción: “Nunca me dices que me amas”. Y para terminar Robert Glasper junto a Q-Tip y Esperanza Spalding y dos Terrys… Terry Reid y Terry Collier.. Disfrutad este largo fin de semana para muchos.

DISCO 1 STEVIE WONDER Love's In Need Of Love Today (1) 7’06

DISCO 2 SMOKEY ROBINSON Quiet Storm 7’48

DISCO 3 PRINCE The Greatest Romance Ever Sold (3) 5’30

DISCO 4 TEENA MARIE Ooo La La La La (2) 6’12

DISCO 5 RICK JAMES Never Say You Love Me (8) 6’57

DISCO 6 ROBERT GLASPER & Esperanza Spalding & Q-Tip Why We Speak (4) 6’19

DISCO 7 TERRY REID Foolin’You (8) 7’20

DISCO 8 TERRY CALLIER Sierra Leone Block 16 (11) 6’29