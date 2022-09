58:31

Entre los 80 y 90 del siglo anterior, la música disco fue evolucionando con los instrumentos y recursos electrónicos y los estilos y tendencias que los utilizaban, desde el house al rap. Babyface, el productor más solicitado de aquellos años junto a Jam y Lewis, Brit disco con Pauline Henry, o Jermaine Stewart o soul con Juliet Roberts. Y más de este siglo con Curtis Harding, Trombone Shorty o Zhu. Seguimos emitiendo las novedades de Chicken Grass, de la banda sonora de “The Minions… The Rise…” o del pepinazo de Nicki Minaj como chica superfriki.

DISCO 1 BABYFACE There She Goes Instrumental (2)

DISCO 2 PAULINE HENRY Watch The Miracle Start (8)

DISCO 3 THE CHIMES (Feat. Pauline Henry) Heaven (Cara 1) 45 RPM

DISCO 4 CURTIS HARDING Keep On Shining (3)

DISCO 5 JULIET ROBERTS More Than One Night (10 VIRGIN - Cara 2 Corte 2)

DISCO 6 CHICKEN GRASS Snakebites (1)

DISCO 8 TROMBONE SHORTY Long Weekend (6)

DISCO 9 ZHU x Bone Thugs-n-Harmony x Trombone Shorty Hold Up, Wait a Minute (ESCA)

DISCO 10 NICKI MINAJ Super Freaky Girl (Explicit) (ESCA)

DISCO 11 BABYFACE There She Goes (1)

DISCO 12 JONAS BLUE & Louisa Johnson Always Be There (ESCA)

DISCO 13 GARY CLARK JR. Vehicle (1THE MINIONS…. - 11)

JERMAINE STEWART We Don’t Have To Take Our Clothes Off (10 VIRGIN - Cara 1 Corte 2)