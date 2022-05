58:58

Lo de Mark Ronson y Lucky Daye es la bomba, un tema que entronca con las bases rítmicas de finales de los 70 y primeros 80, de modo que suena muy bien al lado de Chic o de Patrice Rushen. Y el volumen 3 de "Black Radio" de Robert Glasper hermana también con un Big Daddy Kane en sus días de esplendor rapero.Además delicias negras de Soul To Soul, Rosie Gaines, Commodores o el zumbido, ese groove neoyorquino de Deee-Lite.

DISCO 1 ALAN EVANS TRIO Elephant Head

DISCO 2 CHIC You Are Beautiful

DISCO 3 MARK RONSON & Lucky Daye Too Much

DISCO 4 PATRICE RUSHEN Feel So Real (Won’t Let Go)

DISCO 5 ROBERT GLASPER & D Smoke & Tiffany Gouché Shine

DISCO 6 BIG DADDY KANE & Barbara Weathers Keep ‘Em On The Floor

DISCO 7 ROSIE GAINES Skoo-Olo-Gy (Ain’t No Strain)

DISCO 8 SOUL TO SOUL Keep On Movin’

DISCO 9 COMMODORES Brick House

DISCO 10 STEEL PULSE State Of Emergency

DISCO 11 DEEE-LITE Groove Is In The Heart

DISCO 12 SOUTHERN AVENUE Sweetchup

DISCO 13 LUTHER VANDROSS & PRECISE Nights In Harlem