Como lo oyes

58:35

Un par de clásicos del soul de James Brown y Marvin Gaye en versiones de Maceo Parker y Anthony david. Novedades con C’ammafunk, Chicken Grass Amazin’ Five, Tierra Whack, The Sey Sisters y del batería Antonio Sánche< cuyo nuevo disco cuenta con grandes colaboraciones. Y recuperamos temas de Deelite, Jamie Lidell o Maze. Dedicado a Rosario Vergara Sánchez.

DISCO 1 ANTONIO SÁNCHEZ & Meshell N’Degeocello Comet, Come To Me

DISCO 2 C’AMMAFUNK Fly High

DISCO 3 CHICKEN GRASS Snakebites

DISCO 4 DEELITE Groove Is In the Heart

DISCO 5 AMAZIN’ FIVE Money

DISCO 6 JAMIE LIDELL How Did I Live Without Your Love

DISCO 7 TIERRA WHACK Black Magic Woman

DISCO 8 THE SEY SISTERS Black African Woman

DISCO 9 MAZE Songs Of Love

DISCO 10 MACEO PARKER papa’s Got A Brand New Bag

DISCO 11 ANTHONY DAVID What’s Going On

DISCO 12 TRISTAN SIMONE Music Is Dead

DISCO 13 CLUB DES BELUGAS I Just Want To Make Love With You