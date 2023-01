58:50

Este año comenzó con las noticias funestas de las muertes de Fred White (batería y compositor, miembro de Earth Wind & Fire), el mismo día de Año Nuevo, y de Anita Pointer de The Pointer Sisters durante la Nochevieja. He aquí nuestro homenaje a dos figuras únicas de la música negra y de la música popular estadounidense en general. De White escuchamos momentos con sus hermanos, es decir con Earth, Wind & Fire, y también sus primeros pinitos como batería adolescente junto a Donny Hathaway, Simtec & Wylie, Little Feat o Valerie Carter. Y de Anita temas que ella cantaba como primera voz junto a sus hermanas y también su único disco en solitario.

DISCO 1 EARTH WIND & FIRE Let’s Groove

DISCO 2 SIMTEC & WYLIE Do It Like Mama

DISCO 3 DONNY HATHAWAY The Ghetto

DISCO 4 THE POINTER SISTERS Yes We Can Can

DISCO 5 THE POINTER SISTERS Fire

DISCO 6 THE POINTER SISTERS I’m So Excited

DISCO 7 EARTH WIND & FIRE Boogie Wonderland

DISCO 8 VALERIE CARTER City Lights

DISCO 9 LITTLE FEAT Spanish Moon

DISCO 10 THE POINTERS SISTERS What A Surprise

DISCO 11 ANITA POINTER Overnight Success

DISCO 12 DENIECE WILLIAMS Cause You Love Me Baby

DISCO 13 EARTH WIND & FIRE Happy Feeling