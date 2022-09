58:49

Tirando de fonoteca, al rescate de joyitas olvidadas de Arrested Development, Sisqo, Prince Phillip Mitchell, Randy Crawford, Sabrina Johnston, Freddie Jackson o Melba Moore. Arrancamos con un poco de buen reggae británico a cargo de Aswad o de la gran saxofonista activista Yolanda Brown. Y un par de caprichos con Roger y Jhelisa. Feliz fin de semana.

DISCO 1 YOLANDA BROWN Million Billion Love (1)

DISCO 2 ASWAD On And On (10)

DISCO 3 RANDY CRAWFORD All I Do (10)

DISCO 4 RAY PARKER JR. Ghostbusters (Cara 1 Corte 1)

DISCO 5 JHELISA Whirl Keeps Turning (Vocal Remix) (ANTONIO CARMONA - 13)

DISCO 6 PRINCE PHILLIP MITCHELL One On One (Cara 1 Corte 3)

DISCO 7 MANDATORY EIGHT The Hardest Day (7) (EARLY WORKS - 2)

DISCO 8 SISQO Thong Song (8)

DISCO 9 ARRESTED DEVELOPMENT A Lotta Things To do (1)

DISCO 10 SABRINA JOHNSTON Friendship (Frankie Knuckles Classic Club) (4)

DISCO 11 ROGER Papa’s Got A Brand New Bag (5)

DISCO 12 FREDDIE JACKSON He’ll Never Love You (Like I Do) (Cara 1 Corte 1)

DISCO 13 MELBA MOORE Do You Really Want My love (Cara 1 - Corte 1)