58:43

Milagros de funk, soul, de las últimas corrientes de la música negra, desde Smokey Robinson a Robert Glasper, de Deniece Williams, que acaba cumple hoy 71 años a Marc Ronson o VIKB, Víctor Bravo es un artista, cantante y compositor nacido en Madrid que a los 16 años fundó su primer grupo "The Sea Sons", de notable influencia funk y disco, y cuyo primer tema, 'Tengo la cabeza en otro lao’, explotó hace un par de meses. Dedicado a Rafael Nadal en el día de su cumpleaños.

DISCO 1 EARL KLUGH I'm Ready For Your Love

DISCO 2 ROBERT GLASPER & JENNIFER HUDSON Out Of My Hands (11)

DISCO 3 JOHN LEGEND feat. JID Dope

DISCO 4 SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS Culture Or Vulture

DISCO 5 MARC RONSON & Lucky Daye Too Much

DISCO 6 VIKB Come a little close

DISCO 7 DENIECE WILLIAMS Let’s Hear to For The Boy )

DISCO 8 DENIECE WILLIAMS I Found Love (1)

DISCO 9 DENIECE WILLIAMS Gonna Take A Miracle

DISCO 10 TOM MISCH Sunshine

DISCO 11 SMOKEY ROBINSON & The Miracles I Second That Emotion (13)

DISCO 12 HELADO NEGRO Far

DISCO 13 POST MALONE feat. Roddy Rich Cooped Up