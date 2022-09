58:57

Como cada otoño, llegan muchos artistas a España para actuar en celos o festivales de jazz y géneros afines. Ron Carter, Madeleine Peyroux, Melody Gardott, Lizz Wright, Freedonia, Hiromi, Hiatus Kayote, Patax, Raúl Midón, Al DiMeola, Trío Benavent Pardo DiGeraldo y así hasta medio centenar de artistas diversos. Estrenamos disco de C’ammafunk y un segundo volumen de temas originales de la serie y sell Golden Rules. Además en nuestra. Misión Rescate particular escuchamos a Menace, Jeffrey Osborne, Erika Stucky o Heatwave, la banda londinense de ese genio compositor que fue Rod Temperton.

DISCO 1 C’AMMAFUNK This Is What you Got (8)

DISCO 2 MENACE Doghouse (Cara 1 Corte 1)

DISCO 3 H.E.R. Dance To The Music (THE. MINIONS…- 12)

DISCO 4 HEATWAVE Gangsters of Groove (6)

DISCO 5 ERIKA STUCKY Bad (REPRISE! - 2)

DISCO 6 JEFFREY OSBORNE Ready For Your Love (Cara 1 Corte último)

DISCO 7 RAÚL MIDÓN & Jason Mraz Keep On Hoping (3)

DISCO 8 PATAX Higher Ground ( 12)

DISCO 9 FREEDONIA Re-Evolution (2)

DISCO 10 THE VICIOUS SEEDS Wireless Party (GOLDEN RULES - 6)

DISCO 11 C’AMMAFUNK Fly High (6)

DISCO 12 TRISTAN SIMONE Music Is Dead (ESCA)

DISCO 13 MAZE Songs Of Love (Cara 2 Corte 3)