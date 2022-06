58:54

En el paraíso, en el séptimo cielo… Donde reina la Música. Aquí se mezclan los sonidos negros, funk, house, hip pop, disco, rag, reggae, soul… Novedades, tesoros recuperados y algún clásico indiscutible. Para iniciar el fin de semana como en la gloria.

DISCO 1 MILES DAVIS Shout (Cara 1 Corte último)

DISCO 2 RUDIMENTAL & LIANNE LA HAVAS Breathe (17)

DISCO 3 TOWA TEI & Bahamadia & Bebel Gilberto Happy (3)

DISCO 4 TSHA Giving Up feat Mafro

DISCO 5 ATLANTIC STARR I’m In Love With You

DISCO 6 DIDDY, Bryson Tiller Gotta Move On

DISCO 7 JOHN LEGEND feat. JID Dope(Edited) (7)

DISCO 8 MAYSA Can We Change The Word (6)

DISCO 9 BOBBY BLUE BAND The Right Place At The Right Time (6)

DISCO 10 KENDRICK LAMAR, Summer Walker, Ghostface Killah Purple Hearts

DISCO 11 TARRUS RILEY Superman (6)

DISCO 12 PRECIOUS PEPALA My Eyes Only

DISCO 13 LAMONT DOZIER & GREGORY PORTER How Sweet It is (2)