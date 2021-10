58:49

Seguimos extrayendo temas de la banda sonora de la película musical “Cinderella” con Camila Cabello y del nuevo disco del canadiense Drake que cuenta con varios artistas invitados desde Jazy-Z a Travis Scott. Recordamos a XXXTentacion y a Candi Staton, Ann Peebles, Sylvia, Billy Griffin o Stevie Wonder relacionado con A Tribe Called Quest. La vuelta de Kool & The Gango con su vigésimo quinto álbum y no falta el Prince póstumo tan alucinante.

DISCO 1 CAMILA CABELLO Rhythm Nation You Gotta Be (ORDENADOR)

DISCO 2 CANDI STATON Suspicious Minds (SOUL SESSIONS - Cd 2 - 11)

DISCO 3 DRAKE & Travis Scott Fair Trade (ORDENADOR)

DISCO 4 STEVIE WONDER Sir Duke (Cd 1 - 3)

DISCO 5 THE MAIN INGREDIENT Don't You Worry 'bout A Thing (10)

DISCO 6 ANN PEEBLES I Take What I Want (CD 2 - 10)

DISCO 7 A TRIBE CALLED QUEST & Cáelo Green Footprints (Remix) (15)

DISCO 8 SYLVIA Pillow Talk (SOUL SESSIONS - Cd 1 - 14)

DISCO 9 BILLY GRIFFIN Hold Me Tighter In The Rain (SOUL SESSIONS - Cd 2 - 2)

DISCO 10 ALICIA KEYS LALA (Unlocked) feat. Swae Lee( ORDENADOR)

DISCO 12 KOOL & THE GANG Too Pursuit of Happiness (ORDENADOR)

DISCO 13 XXXTENTACION Sad! (ORDENADOR)

DISCO 14 PRINCE Born To Die (3)